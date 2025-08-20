強い紫外線は肌だけでなく目にも影響し、蓄積されると白内障などの病気を招く恐れもあります。名古屋の眼科医にリスクや対策について聞きました。強い紫外線によって、肌だけでなく「目」も日焼けしてしまいます。北海道から来た人：「暑さにびっくりしました。レベルが違います。（日差しも）強すぎます。（目の日焼けは）知らなかったです」目の日焼けによるリスクについて、眼科医に聞いてみると…。名古屋アイクリニック