タレントほしのあき（48）が20日、インスタグラムを更新。美容整形を受けた事を報告した。ほしのは「人中短縮レーザーを受けてきたよ口の中から当てるレーザーで痛みも殆どないし、ダウンタイムもなかったよ」と報告しbefore、afterの様子を動画で公開した。ほしのは「人中1ミリちょっと短くなりました唇も少しCカールになったよね!?」と美容整形の成果をつづり「定期的に受けたい施術がまた増えちゃった〜」と記した。