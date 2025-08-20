大分県のガソリン価格 大分県内のガソリンスタンドではガソリン価格の店頭表示が広がっていません。 こうした問題を解消しようと県が価格の表示板の設置などを補助する新たな施策を発表しました。 消費者やガソリンスタンドはどう受け止めているのか取材しました。 石油情報センターによりますと、大分県内の18日時点のレギュラーガソリンの平均販売価格は前の週より0.1円安い1リットルあたり179.2円で、2週