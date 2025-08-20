中学世代のサッカーのクラブチームによる全国大会で、鹿児島市の原田学園サッカークラブが20日、ベスト8進出に挑みました。 北海道で開かれている全国クラブユースサッカー選手権U－15大会で、初出場ながら決勝トーナメントに進出した原田学園は20日、関東地区代表のFCラヴィーダと対戦。 優勝候補のラヴィーダに前半から圧倒されて0対7で敗れ、ベスト8進出はなりません