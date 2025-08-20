永瀬拓矢九段将棋の第66期王位戦7番勝負第4局は19、20の両日、福岡県宗像市で指され、挑戦者で後手の永瀬拓矢九段（32）が130手で藤井聡太王位（23）＝竜王・名人・王座・棋聖・棋王・王将との七冠＝を破って今シリーズ初勝利を挙げ、対戦成績を1勝3敗とした。永瀬九段は後がない状況は変わらないが、王位初獲得を目指す。初黒星の藤井王位は6連覇が懸かる。第5局は26、27日に徳島市で行われる。王位戦7番勝負は2日制で、持