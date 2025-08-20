随意契約による備蓄米の販売期限延長が、20日、正式に発表されました。安い備蓄米が店頭に並び続けることで、今後、新米の価格に影響はあるのでしょうか。5キロ1980円の備蓄米。備蓄米を購入「味もそんな変わらないので、うちとしては助かってます」お財布に優しい“家計の味方”。店にとっても――コスモス薬品店舗運営部・森翔一郎さん「入荷すると1日でなくなったり、まだまだニーズが高い商品」ただ、販売は今月末まで、という