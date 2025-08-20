福岡市地下鉄・空港線で19日午後6時前、天神駅から赤坂駅に向かって走行中の列車が非常停止し、乗客の女性2人が軽いケガをしました。市が20日に発表しました。 40代の女性が隣の乗客に足を踏まれ、左足の親指の爪が割れるケガをしたほか、50代の女性が足と腰を痛めました。帰宅時間帯だったため、列車内は混雑していたとみられています。 福岡市によりますと、運転台の上の金具にかけていた運転士の帽子が落下した際、帽子の