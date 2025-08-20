警察庁は２０日、７月の参院選の選挙違反取り締まり状況を発表した。今月１９日までの摘発は５４事件で６２人に上り、前回２０２２年選の同時期と比べて１８事件、１０人それぞれ増加した。容疑別では、他人になりすまして投票するなどの詐偽投票が最多の２４人で前回比１７人増となった。愛知県では、氏名や住所を伝えれば期日前投票できると解説する動画を見た男が、知人になりすまして投票したとして書類送検された。逮捕