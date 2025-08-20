九州などで19日夜、光の玉のようなものが流れ落ちる現象が相次いで観測されました。 県内でも同様の現象が確認されていて火球の可能性が高いとみられています。 佐伯市の佐伯港に設置されたTOSの情報カメラの映像です。 午後11時過ぎ、夜空が突然明るくなり昼のような明るさになったのが確認出来ました。 大分市の関崎みらい海星館によりますとこの現象は火球とみられるということです。 大分市の関崎みらい海星館