ユーロドル一時１．１６５５レベル、本日の高値を小幅に伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン午前、ユーロドルは一時1.1655レベルと、本日の高値を小幅に更新している。ユーロポンドも買い戻されており、ロンドン早朝の英ＣＰＩの上振れを受けたユーロ売り・ポンド買いの動きを消している。ユーロ円は171.80付近と前日ＮＹ終値171.99レベルをやや下回っているが、ロンドン朝方にかけての下落からは反