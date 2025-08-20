WANIMAが8月27日、夏をテーマにした3曲入りEP「Off-Leash」をリリースする。同EP収録曲とジャケット写真が公開となった。EPには先行リリースされた「トビウオ」「Best you」「MIYASHITA」の3曲を収録。それぞれが夏をテーマにした多彩な楽曲で、自由な夏を閉じ込めた心をほどくEPの誕生だ。公開されたジャケット写真は、EPのタイトル「Off-Leash」(＝リードを外す)から着想を得たデザインとなるもの。“つながれていたリードを外し