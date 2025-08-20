大勢のギャラリーが目撃していたのは、タイヤをスピンさせて弧を描くドリフト走行です。操作を誤れば事故につながりかねない危険な状況。すると、辺りに響くドンという鈍い音。その瞬間をカメラが捉えていました。Tシャツ姿の男性がローアングルで撮影しようと前に出た、その時でした。赤い車の撮影に集中しすぎたのでしょうか。迫ってきた黒い車に気づかずにドン。衝突されてしまったのです。事故があったにもかかわらず、車はま