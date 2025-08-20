大分県大分市出身の歌手錦野旦さんが、20日市内の高齢者施設を訪れ特殊詐欺防止を呼びかけるトークショーを行いました。 大分市出身の歌手・錦野旦さん 大分市の高齢者施設を訪問したのは市出身の歌手・錦野旦さんです。 高齢者を狙った特殊詐欺が相次ぐ中、防犯対策を楽しく知ってもらおうと県遊技業協同組合がトークショーを開催しました。 錦野さんは、怪しい電話や巧みなもうけ話