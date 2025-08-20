大分県内では新型コロナウイルスの感染者数の増加が続いていて、県が注意を呼び掛けています。 新型コロナ感染状況 県によります、8月11日から17日までの1週間に報告された新型コロナの感染者数は1医療機関あたり8.03人でした。 7週連続で前の週より増加しています。 保健所別では大分市が最も多く11.53人、次いで南部が11.00人、東部が9.42人などとなっています。 新型コロナ感染状況 県によ