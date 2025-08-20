俳優の山田裕貴（34）らが20日、都内で映画「ベートーヴェン捏造」プレミアムナイトイベントに出席した。19世紀のウィーンを舞台に、ベートーベンのスキャンダルの真相に迫る物語。「第九」初演時のコンサートマスター・シュパンツィヒを演じた小手伸也は、クランクインの3週間前からバイオリンを練習したというが、本編では「全然映ってない」とぼやいた。「第九」初演時の副指揮者・ラムラウフを演じた野間口徹も、指揮を