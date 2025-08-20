「hololive DEV_IS」に所属する音楽アーティストVTuberグループReGLOSS（リグロス）の一条莉々華さんが、20日までに自身のチャンネルで雑談配信を放送。最近あった“恥ずかしかったこと”を明かすと、ファンから笑いが起こった。【動画】店員から謝罪されて恥ずかしかった莉々華さん（1：33：57ごろ）月曜日に行っている定期雑談配信にて「この間定食屋さんに行ったら恥ずかしいことあったから聞いてほしい」と切り出した莉々