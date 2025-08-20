◇セ・リーグDeNA―広島（2025年8月20日横浜）8月に打撃絶好調のDeNA・山本祐大がまたも快打を連ねた。前日に「右脇腹の筋けいれん」で途中交代した宮崎がスタメンを外れ、「5番・捕手」で出場。2回無死一塁の第1打席では左中間フェンス直撃の二塁打を放ってチャンス拡大。この回5点を先制するビッグイニングを呼び込んだ。3回にも先頭打者で左前打。早くもマルチ安打をマークし、5回にも左前打を放って3打席連続安