将棋の第66期王位戦7番勝負第4局は20日、福岡県宗像市の宗像ユリックスで第2日が指され、後手の挑戦者・永瀬拓矢九段（32）が、6連覇に王手をかけている藤井聡太王位（23）＝王将含む7冠＝を130手で破り、対戦成績を1勝3敗とした。角換わり腰掛け銀の将棋は序盤に永瀬が工夫を見せて主導権を握り、第2日も積極的な攻め合いの中で渋い受けの妙手を見せ、藤井の王を寄せ切った。「（終盤は）斬り合いに持ち込んでどうかと。本意