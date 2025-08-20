女性7人組「CANDYTUNE」が20日、日本ハムーオリックス戦（エスコンF）に登場。試合前のパフォーマンスやきつねダンスなどで球場を盛り上げた。試合前には代表曲「倍倍FIGHT！」を披露。球場全体から“合いの手”が入り、ベンチでは選手が熱唱する姿もあった。ファーストピッチにも挑戦。北海道出身の小川奈々子がマウンドに上がった。また、イニング間の“きつねダンス”にも登場。きつねのカチューシャを付けて、キュ