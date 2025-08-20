鷹党として知られるＨＫＴ４８の市村愛里（２４）が２０日、ソフトバンク―西武戦（みずほペイペイ）のセレモニアルピッチで見事な投球を披露した。「推し」と公言する川瀬晃内野手（２７）が捕手役を務め、緊張の面持ちで投じたボールは見事ノーバウンドでミットに収まった。大役前には、メンバーとともにマウンド付近で「半袖天使」を全力パフォーマンス。息つく暇もなかったが、躍動感あるファームでプロ野球公式戦に花を添え