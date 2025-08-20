「周囲からは“素敵と言われるのに、なぜか恋愛はうまくいかない…」なんてモヤモヤを抱えていませんか？実は、魅力や評判の高さと恋愛の成功は比例しません。しかも自分自身の無意識の行動や雰囲気が、恋のチャンスを遠ざけている場合もあるのです。そこで今回は、そんな女性に見られる「NG習慣」を紹介します。“１人時間の快適さ”が見えない壁を作っている経済的にも精神的にも自立し、一人時間を満喫できるのは素晴らしいこと