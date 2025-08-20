秋田県仙北市で大雨のため壊れた桧木内川に架かる橋（手前）と崩れた道路（奥）＝20日午後3時25分秋田県仙北市は20日、大雨により市内を流れる桧木内川が氾濫したとして、周辺の西木町上桧木内地区に緊急安全確保を出した。13世帯の26人が家屋などに取り残され、全員の安全が確認されている。県は同市に災害救助法の適用を決めた。緊急安全確保が出されたのは185世帯、378人で、避難指示の対象は511世帯、1055人。複数の道路が