男性７人組アイドルグループ「ＩＭＰ．」の影山拓也が２０日、都内で舞台「星列車で行こう」（１０月４〜２６日＝東京・新橋演舞場、１０月３０日〜１１月９日＝大阪松竹座、演出・坂東玉三郎）の記者会見に出席した。夢が見つかるという伝説を持つ星列車に乗車する若者を描いた物語。昨年に京都・南座などで初上演され、大盛況となったことから再演が決まり、影山は「とても光栄に思います」と歓喜した。歌唱シーンが見どこ