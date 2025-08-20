「JPドラゴン」のメンバーとみられる男が拘束されました。フィリピンの首都マニラで19日に身柄を拘束されたのは、池野大輔容疑者（50）です。フィリピン入国管理局によりますと、池野容疑者はフィリピンを拠点とする元暴力団員らの犯罪グループ「JPドラゴン」のメンバーとみられ、2025年3月、福岡簡易裁判所から窃盗の疑いで逮捕状が出ていました。池野容疑者は今後、日本へ強制送還される見通しです。「JPドラゴン」をめぐっては