俳優の山田裕貴が２０日、都内で行われた主演映画「ベートーヴェン捏造」（９月１２日公開、関和亮監督）のプレミアムナイトイベントに古田新太、前田旺志郎らと登壇した。同作は音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫る歴史ノンフィクション「ベートーヴェン捏造名プロデューサーは嘘をつく」（かげはら史帆著）を実写映画化。バカリズムが脚本を務める。ベートーヴェン（古田新太）への愛が重すぎる、忠実なる秘書・シンド