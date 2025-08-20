将棋の永瀬拓矢九段が藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将＝に挑む第６６期王位戦七番勝負第４局が２０日、福岡・宗像市の「宗像ユリックス」で前日から指し継がれ、永瀬が１３０手で藤井を下して棋戦初勝利。第３局まで３連勝していた藤井の６期連続戴冠は次局以降へとお預けになった。永瀬が一矢を報いた。午前９時過ぎに７２手目の封じ手を開封。当初は五分の形勢だったが、中盤から盤上をリードする展開とす