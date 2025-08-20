ポケットに入れて持ち運び、会話も楽しめるAIロボットが発表されました。シャープが20日に発表したロボット「ポケとも」は、生成AIを搭載していて、持ち主との会話を記憶し、時にはネクタイ選びの相談相手になってくれます。記者：ねえねえ、推しのチケットが当たったんだ。うれしいよ。ポケとも：やったね！推しのチケットが当たったなんて、めっちゃうれしい！胸ポケットに入るサイズで、麦わら帽子やサングラスで自分好みに着飾