日本人殺害事件で、拘束された男は「約2300万円の報酬で指示された」と話しています。◇事件は、一瞬の出来事でした。その様子を捉えた映像に映っていたのは、ゆっくりと止まる白いタクシー。2人が車を降りた、ほんの数秒後。人が倒れたように見え、周りの人が逃げ出します。約30秒後、バイクに乗った2人組が現場から去って行きました。亡くなったのは、静岡出身のナカヤマ・アキノブさん（41）と、福岡出身のサトリ・ヒデア