◆パ・リーグソフトバンク―西武（２０日・みずほペイペイ）西武のタイラー・ネビン外野手が２夜連続となる１３号２ランを放った。「４番・一塁」で先発出場。１点を追う４回、２死一塁から上沢の１４２キロカットボールを捉えた打球は右翼スタンド前のホームランテラスに飛び込んだ。「強い打球を意識して打席に入りました。真ん中付近の甘い球を見逃さずに仕留めることができてよかった」ネビンは前日の同戦でも同じ場所