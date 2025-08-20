◆陸上トワイライト・ゲームス（２０日、横浜市日産スタジアム）報知新聞社など後援男子１００メートルは、小池祐貴（住友電工）が、１０秒１５（向かい風０・３メートル）で優勝したが、東京世界陸上の参加表標準記録（１０秒００）に届かず、個人種目での代表入りは逃した。ラストチャンスと位置づけて挑んだが大会だったが、条件にも恵まれず記録を伸ばせなかった。小池は開口一番「切れなかったすね」と悔しさを口にし