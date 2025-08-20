鹿児島市の郵便局でうそ電話詐欺の被害を未然に防いだとして、郵便局の女性社員に警察から感謝状が贈られました。鹿児島中央警察署から感謝状が贈られたのは鹿児島市の下荒田一郵便局の岩川 奈々さんです。岩川さんは6月下旬、郵便局の窓口で20代の女性が携帯電話で誰かと話しながら79万円を送金しようとしていることを不審に思い、電話の相手にわからないように筆談で送金の理由を聞きました。女性が「兵庫県警からお金を