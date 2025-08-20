このまるでオモチャにも思える小粒なカメラは、ラナップから発売された多機能ミニカメラの「Recollo（レコロ）」（6980円）。フリスクよりもコンパクトなボディに写真撮影、動画撮影、音声録音などの多彩な機能が詰め込まれています。本体サイズは42.4×28.7×28.5mmで、重さはわずか約18g。指でつまんで持てるほど超コンパクトで、付属のキーリングやストラップを取り付ければキーホルダー感覚で持ち運ぶことが可能です。ニュっと