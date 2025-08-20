「もっと認められたい」「誰かに必要とされたい」そんなふうに思うことはありませんか? それは決してわがままでも、あなたが弱いからでもありません。承認欲求は、誰にでも備わっているごく自然な感情です。ただし、この気持ちが強くなりすぎると、他人の目を気にして疲れてしまったり、自分らしさを見失ってしまったりすることも。この記事では、「承認欲求を満たすにはどうしたらいいのか?」という悩みに寄り添いながら、心が楽