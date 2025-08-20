「日本ハム６−５オリックス」（２０日、エスコンフィールド）話題沸騰となっているアイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」がイニング間にも登場。ファイターズガールとともにきつねダンスを披露した。ユニホームにカラフルなスカート姿にきつね耳、しっぽを付けて登場すると、アイドルならでははキュートなキツネダンスを披露。ＳＮＳでは「可愛すぎてすごい声出た」、「これは世界を救う」、「ビジュ良すぎる、ハンパな