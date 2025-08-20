お笑いコンビ、千鳥のノブ（45）が20日、X（旧ツイッター）を更新。モデルでタレントのゆいちゃみこと古川結菜（20）が芸名を「ゆい小池」に改名したことに言及した。ノブはゆいちゃみが改名を報告したポストを引用し「いい根性しとるなぁ」と称賛。「NHKでは小池さんて呼ばれるから気をつけな！」とアドバイスするとともに「一回飲みいこ」と呼びかけた。ゆいちゃみは同日、自身のSNSで「ロンドンハーツに出演させていただき改