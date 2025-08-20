大分県津久見市保戸島沖で運搬船とヨットが衝突し男性が死亡した事故で、国の運輸安全委員会は、8月25日に鹿児島港で運搬船を調査することが分かりました。 【写真を見る】大分県津久見市沖の運搬船とヨット衝突死亡事故運輸安全委員会が鹿児島港で調査へ この事故は、8月13日津久見市保戸島沖で砂利採取運搬船とヨットが衝突し、大分市の医師、山本真さん（70）が死亡したものです。 この事故をうけて、国の運輸安全委員会は