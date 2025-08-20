元光GENJIの俳優大沢樹生（56）が20日、インスタグラムを更新。大衆演劇に出演したことを報告した。大沢は「昨日の仙台市村田での『東日本大地震伝承活動支援公演』無事に終わった」と報告し「不慣れな大衆演劇で本番前は久しぶりにビビったけど幕が開いたらめちゃめちゃ楽しかった!楽しめた〜」と感想をつづった。続けて「燃虎座のスタッフの皆様劇団楓の役者の皆様,晃,そしてなによりお盆休み明けの平日にも関わらずご来場下さ