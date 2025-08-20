クリエイターユニットRoyal Scandalの元ボーカル、luzさんが急逝したことが20日、公式サイトで発表された。所属事務所ESPERANZAの市橋秀幸代表が「弊社所属のアーティストluz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました」と報告。「あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております」とした。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行われる予定とのこと。また、「ご遺族のご意向を尊重し、詳細につ