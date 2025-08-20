●ドラマ『奪い愛、真夏』で描かれる“ドロドロキュン”の世界 『奪い愛』シリーズの最新作『奪い愛、真夏』(テレビ朝日系 毎週金曜23:15〜)。今作では松本まりかと安田顕が、鈴木おさむ氏が手がける“ドロドロキュン”ワールドに真摯に挑む。過激かつ斬新な展開が連続する脚本を、リアリティをもってどう届けるか──演じる側の苦悩と試行錯誤、そして互いへの信頼を語る対談は、まさに熱量そのもの。役者としての覚悟と喜びが詰