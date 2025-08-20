池田屋は、大人向け本革リュック「小さな革のランドセル クラシカ」に新たにLサイズを追加し、販売を開始した。クラシカは、その郷愁を誘うデザインで人気を集めてきたが、男性や海外からの旅行者から「少し小さい」「可愛らしすぎる」との声が寄せられていた。そこで今回のLサイズでは、ビジネス書類やデジタルデバイスも入るサイズに設計。体格の大きな人でも使いやすく、より多様なシーンで活躍できるバッグに進化した。素材に