「『ブレンディ』スティック タニタカフェ監修 ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス」味の素AGFは、タニタと協業し、「ブレンディ」スティックシリーズから、タニタカフェ監修の〈ホッとよりそうカフェオレ カフェインレス〉〈ホッとよりそうミルクティー カフェインレス〉を、8月19日に順次、通信販売ならびにタニタ食堂、タニタカフェの一部店舗で発売する。カフェインレス市場は、昨年度の金額ベースで117％（2022年度比）