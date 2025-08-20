2025年8月の新作5品まとめ(8月19日発売予定)本記事ではミニストップで8月19日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、涼やかに楽しめる冷たいメニューや、ほどよい甘みのおやつ、さらに食欲を満たすボリュームメニューまで、夏の気分にぴったりな新商品が多数登場しています。ミニストップ2025年8月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報を