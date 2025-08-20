「ネクター果実食感グミ（あんぽ柿）」不二家は、ネクターグミシリーズから素材にこだわった新商品「ネクター果実食感グミ（あんぽ柿）」を、8月26日から発売する。不二家「ネクター」は、桃をまるごと裏ごししたピューレを使用した、濃厚でまろやかな味わいが特長のロングセラー飲料。そのネクターのおいしさをぎゅっと詰め込んだ、可愛いハート型のネクターグミシリーズから、果実食感＆産地にこだわった「あんぽ柿」を使用した