メ～テレ（名古屋テレビ） バスケットボールの世界最高峰NBAでプレーする八村選手がIGアリーナに。その姿を一目見ようと、会場には多くの人が集まりました。 ジブリパークの猫バスのぬいぐるみを手に笑顔をみせる、プロバスケットボールの八村塁選手。 NBAの名門チーム、レイカーズに所属する八村選手が名古屋に来ているわけは…。 世界で戦えるバスケ選手を育成しよう