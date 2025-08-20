「ポテトチップス濃厚キング うまいお好みソース味」カルビーは、濃厚な味わいが楽しめる「ポテトチップス濃厚キング」ブランドから、「ポテトチップス濃厚キング うまいお好みソース味」を8月25日から全国のコンビニエンスストア限定で期間限定発売する（10月上旬終売予定）。「ポテトチップス濃厚キング」は、パリッと軽い食感と濃厚な味わいが楽しめるポテトチップス。家飲み需要の拡大などをきっかけに“濃厚”な食べ物へのニ