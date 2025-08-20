日韓両政府は、両国に共通した課題となっている少子化対策や地方創生について、担当省庁の次官級で課題克服に向けた協議を進める方向で調整に入った。23日に東京で実施する石破茂首相と韓国の李在明大統領による会談で合意する見通しだ。会談では首脳が相互往来する「シャトル外交」の再開も改めて確認する。日本政府関係者が20日、明らかにした。良好な基調が続く日韓関係の維持、発展につなげたい狙いがある。これまで少子化