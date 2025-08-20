秋田新幹線は大雨の影響で一部区間で２０日夕方から運転見合わせが起きた。さらに気象庁が秋田県・岩手県・青森県に２１日未明にかけ線状降水帯の発生する恐れがあると発表したことや線路の点検が必要なことなどを受け、同日の始発から昼にかけて盛岡―秋田駅間で運転を見合わせる。ＪＲ東日本が発表した。２０日の秋田新幹線は大雨の影響で午後６時１６分以降に秋田駅を出発予定だった上りの残り３本について秋田―盛岡駅間で