芸能科、体育科、進学科のトップに"三帝"と呼ばれる天才が君臨する才華学園に転入した綾世優。天才大女優の息子でありながら、超のつく凡人な彼が居候することになったのは、なんと"三帝"である、長女・一輝、次女・二琥、三女・三和の、帝乃三姉妹の家だった。かつて母が願った"幸せな家族"を目指すため、優は凡人なりに天才三姉妹との距離を縮めようと奮闘する...。 「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」メインキャストの日向未南、