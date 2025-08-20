福岡県は、クライミングの国際大会を10月に飯塚市で開催すると発表しました。「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」は、日本で初めてスポーツクライミングとパラクライミングの大会を一体で開催する国際大会です。福岡県の服部知事と大会の関係者が20日、会見を開き、開催をPRしました。スポーツクライミングには世界ランキング上位6か国が参加する見込みで、男女2人ずつの国別対抗戦が行われます。個人戦