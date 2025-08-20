きのうの夜11時過ぎ、名古屋港で見えた一筋のあかりは「火球」でした。 【画像で見る】昨夜 各地で目撃された“火球” 「九州の南の海に落ちたのでは」 火球は、流れ星の中でも、ひときわ明るいものです。 普通の流れ星は、砂粒程度の宇宙のチリが流れてきますが、火球はそれよりかなり大きいため明るさも強くなります。 三重県尾鷲市でも、雷のように、空全体が一瞬明るくなりました。 昨夜は大阪・関西空港など、特に西日本